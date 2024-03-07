Майк Тайсон проведет боксерский поединок с Джейком Полом

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон встретится на ринге с ютубером Джейком Полом.

Бой состоится 20 июля на AT&T Stadium в Арлингтоне, Техас. Данный поединок станет главным событием вечера бокса и будет транслироваться на Netflix.

Напомним, в марте Джейк Пол одержал победу нокаутом в первом раунде над Райаном Бурлендом.

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В свою очередь Майк Тайсон последний раз выходил на ринг в ноябре 2020 года в рамках выставочного боя против Роя Джонса, который завершился вничью.

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