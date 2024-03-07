Майк Тайсон: Я начал путь Джейка Пола в боксе и планирую его закончить

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6, 44 KO) высказался о поединке против блогера Джейка Пола (9-1, 6 KO).

По словам легенды бокса, он намерен завершить карьеру Джейка в боксе.

"Я начал его путь в боксе в андеркарде моего боя с Роем Джонсом-младшим и теперь планирую его закончить", - отметил американец.

Напомним, в ноябре 2020-м году в андеркарде боя Майк Тайсон – Рой Джонс состоялся поединок Пола против бывшего баскетболиста Нейта Робинсона, однако это был второй бой для Джейка. В январе того же года Пол дебютировал в бою против еще одного блогера AnEsonGib.

Бой Тайсона и Пола состоится 20 июля на AT&T Stadium в Арлингтоне, Техас.

Ранее Джейк дерзко отреагировал на анонс боя с Майком Тайсоном.

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