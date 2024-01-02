Один из самых хайповых бойцов UFC объявил о возобновлении карьеры

Масвидаль готов снова зажигать в октагоне.

Бывший боец UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль анонсировал возвращение в смешанные единоборства.

"Не на пенсии", – написал Масвидаль в социальных сетях.

Unretired — Jorge Masvidal (@GamebredFighter) January 2, 2024

Напомним, в последний раз 39-летний боец дрался в апреле 2023 года, проиграв Гилберту Бернсу единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Масвидаль хочет подраться с Гэтжи за пояс BMF.

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