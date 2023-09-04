Масвидаль хочет подраться с Гэтжи за пояс BMF

Экс-боец UFC Хорхе Масвидаль заявил, что хочет вернуть пояс BMF.

"Думаю, Гэтжи должен защищать пояс в бою со мной. Это то, что должно произойти, если я вернусь в спорт.

Это важное "если", но я никогда не скажу, что завязал навсегда, потому что мне нравится драться. Я люблю драться, это мое любимое занятие, любимый вид спорта".

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"Это мой образ жизни. Поэтому я никогда не скажу, что не буду драться", – сказал Масвидаль в интервью ESPN MMA.

Напомним, легенда промоушена завершила карьеру в этом году после поражения от Гилберта Бернса.

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