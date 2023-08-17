iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Порье заявил о намерении провести трилогию с Гэтжи

Американец хочет завершить данное противостояние.
Сегодня, 17:50
Дастин Порье / Getty Images
Дастин Порье / Getty Images

Топовый легковес Дастин Порье заявил о желании провести третий бой с Джастином Гэтжи. 

"Мне необходимо как можно скорее вернуться. Счет 1:1, давайте организуем третий бой в Новом Орлеане.

Читай также: Порье объявил о смене весовой категории

Я уже дрался на его территории, пусть трилогия завершится у меня дома", – написал Порье в твиттере.

Напомним, в первом бою победу одержал Дастин, а совсем недавно он потерпел поражение от Гэтжи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дастин Порье джастин гэтжи

Статьи по теме

Гэтжи - о бое с Порье: Он вышел в ожидании войны, а я предложил ему балет Гэтжи - о бое с Порье: Он вышел в ожидании войны, а я предложил ему балет
Порье объявил о смене весовой категории Порье объявил о смене весовой категории
Сехудо призвал Гэтжи принять вызов Макгрегора Сехудо призвал Гэтжи принять вызов Макгрегора
Днепр-1 - Славия: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги Европы Днепр-1 - Славия: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги Европы
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА
Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 15 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Лига Европы21:10
Днепр-1 - Славия: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги Европы
Европа21:00
Гвардиола запретил употреблять алкоголь игрокам Ман Сити после победы в Суперкубке УЕФА
Лига конференций20:55
Динамо в первом тайме обменялось годами с Арисом
Футбол20:38
Яремчук - в старте на матч против КА Акурейри
Футбол20:24
Лунин сыграет в следующем туре Ла Лиги - источник
Европа20:20
Стали известны сроки восстановления Де Брюйне
Футбол20:06
Днепр-1 определился с составом на матч против Славии
Бокс20:05
Промоутер рассказал, когда Джошуа планирует завершить карьеру
Киберспорт19:52
Monte уступили российской команде экс-капитана NaVi
Лига конференций19:45
Динамо - Арис: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги конференций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK