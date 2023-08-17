Порье заявил о намерении провести трилогию с Гэтжи
Американец хочет завершить данное противостояние.
Топовый легковес Дастин Порье заявил о желании провести третий бой с Джастином Гэтжи.
"Мне необходимо как можно скорее вернуться. Счет 1:1, давайте организуем третий бой в Новом Орлеане.
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Я уже дрался на его территории, пусть трилогия завершится у меня дома", – написал Порье в твиттере.
Напомним, в первом бою победу одержал Дастин, а совсем недавно он потерпел поражение от Гэтжи.
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