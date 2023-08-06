Порье объявил о смене весовой категории

Боец UFC Дастин Порье в соцсетях намекнул на смену своей весовой категории.

"Окей, я поднимаюсь", – написал американец в соцсетях.

Ok I'll move up — The Diamond (@DustinPoirier) August 6, 2023

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Напомним, Гэтжи отправил в нокаут Дастина Порье во втором раунде за титул Baddest mother Fa***r.

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