Порье объявил о смене весовой категории
Топовый легковес идет на повышение.
Боец UFC Дастин Порье в соцсетях намекнул на смену своей весовой категории.
"Окей, я поднимаюсь", – написал американец в соцсетях.
Ok I'll move up— The Diamond (@DustinPoirier) August 6, 2023
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Напомним, Гэтжи отправил в нокаут Дастина Порье во втором раунде за титул Baddest mother Fa***r.
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