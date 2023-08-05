Макгрегор поведал о своих планах на будущее

Экс-двойной чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что хочет провести третий бой с Нейтом Диазом.

"Мы завершим трилогию. Вне зависимости от результата этого бессмысленного поединка с Джейком Полом.

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Я завоюю пояс BMF, а потом подерусь за него с Нейтом", – написал ирландец в соцсетях, после чего удалил пост.

Напомним, Конор и Чендлер участвуют в шоу The Ultimate Fighter, где в финале они должны подраться на одном из турниров UFC.

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