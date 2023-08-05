iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Макгрегор поведал о своих планах на будущее

Ирландец готов провести сразу два поединка.
Сегодня, 18:22
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Экс-двойной чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что хочет провести третий бой с Нейтом Диазом.

"Мы завершим трилогию. Вне зависимости от результата этого бессмысленного поединка с Джейком Полом.

Читай также: Макгрегор - Гэтжи: На**й Чендлера, если ты хочешь – брось мне вызов

Я завоюю пояс BMF, а потом подерусь за него с Нейтом", – написал ирландец в соцсетях, после чего удалил пост.

Напомним, Конор и Чендлер участвуют в шоу The Ultimate Fighter, где в финале они должны подраться на одном из турниров UFC.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор

Статьи по теме

Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Чендлер отреагировал на желание Макгрегора подраться с Гэтжи Чендлер отреагировал на желание Макгрегора подраться с Гэтжи
Гэтжи рассказал, с кем хотел бы провести следующий бой Гэтжи рассказал, с кем хотел бы провести следующий бой
Наполи объявил о подписании нового контракта с капитаном Наполи объявил о подписании нового контракта с капитаном
Помочь журналистам

Видео

Дила - Ворскла 3:1 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги конференций
Дила - Ворскла 3:1 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина заработала 0,1 балла
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа20:54
Наполи объявил о подписании нового контракта с капитаном
Сборные20:43
Сборная Украины по баскетболу обыграла Израиль в товарищеском матче
Киберспорт20:39
IEM Cologne 2023: онлайн-трансляция матча G2 - Astralis
Киберспорт20:20
IEM Cologne 2023: ENCE сенсационно обыграли Vitality
Олимпийские виды20:10
Украина впервые в истории прошла в полуфинал чемпионата Европы по пляжному волейболу
Украина20:05
Команда Шевченко vs. команда Зинченко: онлайн-трансляция благотворительного матча Game4Ukraine
Европа19:52
Интер готов подписать форварда Арсенала
Футбол19:38
Форвард сборной Франции согласовал условия контракта с ПСЖ
Европа19:20
Манчестер Сити ни при каких условиях не собирается продавать Силву
Футбол19:09
"Исторический день": Наставник ЛНЗ прокомментировал дебютную победу в УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK