Макгрегор поведал о своих планах на будущее
Ирландец готов провести сразу два поединка.
Экс-двойной чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что хочет провести третий бой с Нейтом Диазом.
"Мы завершим трилогию. Вне зависимости от результата этого бессмысленного поединка с Джейком Полом.
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Я завоюю пояс BMF, а потом подерусь за него с Нейтом", – написал ирландец в соцсетях, после чего удалил пост.
Напомним, Конор и Чендлер участвуют в шоу The Ultimate Fighter, где в финале они должны подраться на одном из турниров UFC.
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