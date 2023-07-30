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Макгрегор - Гэтжи: На**й Чендлера, если ты хочешь – брось мне вызов

Ирландец захотел хайповый бой.
Сегодня, 11:52
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Экс-двойной чемпион UFC Конор Макгрегор заявил в соцсетях, что хочет драться с Джастином Гэтжи.

"Я – настоящий BMF, а он может драться за копейки, если хочет, а мне нужны души. Я тут принимаю решения, я здесь, чтобы бросать вызовы. На**й Чендлера. Если хочешь – брось мне вызов", – написал ирландец в твиттере.

Напомним, Конор и Чендлер участвуют в шоу The Ultimate Fighter, где в финале они должны подраться на одном из турниров UFC.

Ранее сообщалось, что Гэтжи эффектно нокаутировал Порье в реванше на UFC 291.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конор макгрегор джастин гэтжи

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