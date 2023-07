Макгрегор - Гэтжи: На**й Чендлера, если ты хочешь – брось мне вызов

Экс-двойной чемпион UFC Конор Макгрегор заявил в соцсетях, что хочет драться с Джастином Гэтжи.

"Я – настоящий BMF, а он может драться за копейки, если хочет, а мне нужны души. Я тут принимаю решения, я здесь, чтобы бросать вызовы. На**й Чендлера. Если хочешь – брось мне вызов", – написал ирландец в твиттере.

I’m the real bmf, he can fight for pennies if he wants but I want spirits, I call the shots, I’m in it to launch shots, fuck chandler, you want it call for it.