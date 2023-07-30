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Гэтжи эффектно нокаутировал Порье в реванше на UFC 291

Джастин шокировал публику и своего соперника.
Сегодня, 08:01
Джастин Гэтжи и Дастин Порье / ufc.com
Джастин Гэтжи и Дастин Порье / ufc.com

В американском Солт-Лейк-Сити на Delta Center завершился турнир UFC 291, где главным событием которого был реванш между бывшими претендентами на титул в легком весе Дастином Порье и Джастином Гэтжи.

Джастин старался действовать активнее с первых минут, но Дастин смотрелся более уверенным. Именно Порье первым нанес серьезный урон сопернику, но добить не успел.

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Во втором раунде подобный ход боя продолжался, а в какой-то момент Гэтжи выбросил правый хай-кик, который пришелся точно в голову Порье. В итоге Дастин упал на канвас, после чего рефери быстро вмешался и остановил бой.

Результат боя: Джастин Гэтжи победил Дастина Порье техническим нокаутом во втором раунде


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