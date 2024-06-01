Ковингтон - о весогонке Махачева: Он тупее мешка с камнями и готов лишиться пары хромосом

Американец не оставил в стороне Порье.

Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон высказался о предстоящем бое между Исламом Махачевым и Дастином Порье.

"Не имеет значения, что Махачев тупее мешка с камнями и готов лишиться пары хромосом, чтобы уложиться в легкий вес. Но и не нужно быть инженером по ракетостроению, чтобы понимать, что Порье – болотный мусор, который не умеет бороться", – заявил Ковингтон в соцсетях.

Напомним, бой Ислама с Порье состоится в ночь на воскресенье, 2 июня, в главном событии UFC 302.

На ISPORT также доступен прогноз на данный поединок.

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