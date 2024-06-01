Последний шанс для "Бриллианта": прогноз на бой Махачев - Порье

Уже в это воскресенье, 2 июня, Ислам Махачев проведет бой за защиту своего титула UFC в легком весе против первого претендента на пояс Дастина Порье.

Данный поединок покажет нам не только чемпиона, но и решит судьбу всего дивизиона, а также будущее "Бриллианта", для которого поражение будет означить лишь завершение карьеры.

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Ввиду этого, ISPORT предлагает разобраться в раскладах на этот бой, а также найти наиболее вероятный исход борьбы за титул UFC.

Ислам Махачев: кто это и с чем это едят

Борец из россии, ученик самого Хабиба, наследник его пояса, а также новый доминирующий чемпион в легком весе, который прошелся катком по всему дивизиону, "зачистив" всех, кто только был, кроме Дастина Порье.

32-летний боец не так давно провел два поединка с Алексом Волкановски, отстояв свой титул, а также доказав, что он умеет не только работать в партере, но мощно заряжать хайкики в голову.

Источник: Getty Images

Махачев не являлся долгое время опасным оппонентом или кем-то, кого стоит бояться, ведь в нем видели лишь ученика Нурмагомедова и не более, однако он смог доказать всем, что не только дошел до уровня учителя, но и превзойдя его, уничтожив всех, кто был на его пути.

Теперь же среди потенциальных жертв чемпиона остался лишь ветеран Дастин Порье, который в свое время уже проигрывал Хабибу.

Дастин Порье: любимец фанатов и просто хороший парень

Легенда американского ММА, который смог взойти на пьедестал почета и получить должное внимание после победы в трилогии над Конором Макгрегором. Сейчас же 36-летний боец готов уйти на пенсию, ведь его время почти прошло.

Дастин в очередной раз приблизился к титулу в легком весе, однако сейчас это его последний шанс на триумф. Да, Порье останется в сердце фанатов надолго народным чемпионом, но и звание: "Га*ном ты не был, но и до вершин не добрался", тоже останется.

Источник: Getty Images

"Бриллиант" уже целиком и полностью готов к завершению карьеры, ввиду чего даже решил сделать из боя против Махачева настоящее шоу. Боец решил выйти под одноименный трек со своим прозвищем в исполнении погибшей звезды шоу-талантов.

В итоге, мы имеем крайне мотивированного ветерана на бумаге, который готов дать настоящий бой. Вопрос лишь в том, а хватит ли ему сил побороть главную силу дивизиона?

Борьба против универсализма: расклады на бой

Все знают, как хорош Махачев на "втором этаже", и что нельзя допускать с ним ошибок в партере, иначе это завершится очередным болевым или удушающим приемом.

В свою очередь Порье также не парень с улицу, ведь ветеран является обладателем черного пояса по джиу-джитсу, при этом действительно умея обороняться от захватов, если только против тебя не стоит Чарльз Оливейра.

Источник: Getty Images

Будем честны, греплинг Ислама превосходит уровень подготовки Дастина в данном аспекте. Попасть в партер к дагестанцу - это смерть и конец карьеры. Не подпустить чемпиона к своей шее или спине будет крайней сложно, ведь американец хоть и обучен навыкам защиты от проходов, но ошибки еще никто не отменял, особенно как в бою с вышеупомянутым Оливейрой.

Все коэффициенты, эксперты и бывшие бойцы кричат о победе Махачева, и, скорее всего, россиянин одержит победу в своем привычном стиле. Шанс Порье - выдержать три раунда и словить уже "обнаглевшего" в стойке чемпиона на ошибке и отправить спать. Звучит довольно сказочно, но разве чудес не бывает?

Прогноз на бой: Победа Махачева болевым/удушающим

Фанатский прогноз: Победа Порье нокаутом

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