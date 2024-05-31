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Махачев и Порье чуть не подрались на битве взглядов

Чемпиону не понравилась фраза его оппонента.
Сегодня, 11:16
Махачев и Порье / Getty Images
Махачев и Порье / Getty Images

Ислам Махачев и Дастин Порье провели битву взглядов перед боем в октагоне.

В ходе обмена несколькими фразами чемпион UFC в легком весе решил спровоцировать оппонента, говоря о своем превосходстве.

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В свою очередь "Бриллиант" назвал россиянина ублюдком (motherfucker), после чего Ислам чуть не начал драку прямо на сцене. Бойцов развела охрана.

Напомним, бой Махачев - Порье состоится уже в это воскресенье, 2 июня, в рамках турнира UFC 302.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Ислам Махачев Дастин Порье

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