Махачев и Порье чуть не подрались на битве взглядов

Чемпиону не понравилась фраза его оппонента.

Ислам Махачев и Дастин Порье провели битву взглядов перед боем в октагоне.

В ходе обмена несколькими фразами чемпион UFC в легком весе решил спровоцировать оппонента, говоря о своем превосходстве.

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В свою очередь "Бриллиант" назвал россиянина ублюдком (motherfucker), после чего Ислам чуть не начал драку прямо на сцене. Бойцов развела охрана.

Напомним, бой Махачев - Порье состоится уже в это воскресенье, 2 июня, в рамках турнира UFC 302.

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