Ковингтон верит, что одержал победу над Эдвардсом

Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон высказался после боя с Леоном Эдвардсом.

"Чувствую себя отлично, Леон меня не задел, на мне ни царапинки. Это был легкий бой. Хочу вернуться к работе в начале следующего года.

Когда сталкиваетесь с трудностями в жизни, не сдавайтесь. Возвращайтесь сильнее, прямо как Трамп. Он сделает Америку вновь великой!"

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"Я вернусь, мне всего 35 лет. Не понес никакого урона. Это был легкий бой. Вообще считаю, что я выиграл сегодня. Так что тут кто как оценивает", – сказал американец в интервью пресс-службе UFC.

Напомним, Эдвардс победил Ковингтона единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46), оформив свою вторую защиту титула.

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