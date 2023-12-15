Безумный трэш-ток: Ковингтон посмеялся над смертью отца Эдвардса

Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон решил задеть Леона Эдвардса во время пресс-конференции, вспомнив его покойного отца.

"Я отправлю тебя в место, которого ты боишься. Я отправлю тебя на седьмой круг ада – там мы поздороваемся с твоим отцом", – заявил Ковингтон в интервью ESPN MMA.

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Напомним, отец чемпиона погиб в перестрелке, когда Леону было всего 13 лет.

Поединок между Ковингтоном и Эдвардсом состоится в ночь на это воскресенье, 17 декабря. На кону будет стоять пояс в полусреднем весе.

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