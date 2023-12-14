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Баскетбол

Ковингтон - ЛеБрону: Ты трус и с*ка, проваливай из Америки, раз ты ее так ненавидишь

Суперзвезда Лейкерс попала под шквал критики из-за недавнего инцидента во время дебютного матча его сына.
Вчера, 23:21
Колби Ковингтон / Getty Images
Колби Ковингтон / Getty Images

Колби Ковингтон во время пресс-конференции, посвященной его предстоящему бою за титул в полусреднем весе против чемпиона Леона Эдвардса, сделал очередной выпад в адрес звезды Лейкерс ЛеБрона Джеймса.

Ковингтон обвинил четырехкратного чемпиона НБА в неуважении к собственной стране во время исполнения государственного гимна.

Дело в том, что недавно ЛеБрон посетил дебютный матч своего сына Бронни в NCAA.

Но Джеймс-старший прибыл с запозданием - он зашел в зал во время исполнения национального гимна. И вместо того, чтобы остановиться, баскетболист продолжил двигаться на свое место. Это было снято на видео, которое затем было распространено в Интернете и вызвало негативную реакцию.

"Если ты так ненавидишь Америку и тебе не нравится эта страна, которая дала тебе миллиард долларов, проваливай или иди и разберись со мной", - цитирует бойца The Sports Rush.

"Поезжай в Китай, посети эти потогонные мастерские, где ты нанимаешь всех этих рабочих, используешь этих женщин и платишь им сущие копейки, чтобы заработать свои миллионы. Черт возьми, ЛеБрон Джеймс. Ты трус. Ты бесхарактерный трус и ты с*ка".

Напомним, что это не первый выпад Ковингтона в адрес Джеймса. Ранее в марте 2022 года он обвинил его в лицемерии относительно полицейских.

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