Ковингтон - ЛеБрону: Ты трус и с*ка, проваливай из Америки, раз ты ее так ненавидишь

Колби Ковингтон во время пресс-конференции, посвященной его предстоящему бою за титул в полусреднем весе против чемпиона Леона Эдвардса, сделал очередной выпад в адрес звезды Лейкерс ЛеБрона Джеймса.

Ковингтон обвинил четырехкратного чемпиона НБА в неуважении к собственной стране во время исполнения государственного гимна.

Дело в том, что недавно ЛеБрон посетил дебютный матч своего сына Бронни в NCAA.

Но Джеймс-старший прибыл с запозданием - он зашел в зал во время исполнения национального гимна. И вместо того, чтобы остановиться, баскетболист продолжил двигаться на свое место. Это было снято на видео, которое затем было распространено в Интернете и вызвало негативную реакцию.

"Если ты так ненавидишь Америку и тебе не нравится эта страна, которая дала тебе миллиард долларов, проваливай или иди и разберись со мной", - цитирует бойца The Sports Rush.

"Поезжай в Китай, посети эти потогонные мастерские, где ты нанимаешь всех этих рабочих, используешь этих женщин и платишь им сущие копейки, чтобы заработать свои миллионы. Черт возьми, ЛеБрон Джеймс. Ты трус. Ты бесхарактерный трус и ты с*ка".

JUST IN: UFC star Colby Covington goes off on LeBron James for not respecting the United States.



🔥🔥🔥



“If you hate America so much and you don't like this country that gave you a billion dollars, leave it or come deal with me.”



“You go to China, go to these sweat shops that… pic.twitter.com/sZQC5ZIt5p