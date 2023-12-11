Сын ЛеБрона дебютировал в NCAA и сразу же помог установить рекорд

Вот только сам дебют получился не самым удачным - его команда уступила в овертайме.

В ночь на понедельник, 11 декабря, состоялся долгожданный для фанатов ЛеБрона Джеймса дебют его сына Бронни в NCAA.

Университет Южной Каролины на своем паркете принимал Лонг-Бич Стэйт. И в своем первой игре Бронни был вынужден капитулировать - его команда проиграла в овертайме 79:84.

Свое первое действие на паркете Бронни выполнил в стиле своего отца - он догнал соперника, который убегал в отрыв под кольцо, и поставил тому блок-шот.

BRONNY JAMES CHASE DOWN BLOCK ALERT 🔥 pic.twitter.com/zgAYMb9kqh — Pac-12 Network (@Pac12Network) December 10, 2023

Вскоре состоялось и первое попадание - сын ЛеБрона забросил в контратаке трехочковый. К слову, это было его единственное попадание с игры.

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Еще до старта матча стало известно о том, что встреча Южной Каролины и Лонг-Бич Стэйт побила рекорд по количеству проданных билетов, сообщает NBACentral.

А самый дорогой билет у перекупщиков стоил 56 393 доллара. Для сравнения: самый дорогой билет на Матч всех звезд-2024 стоит 11 123 доллара.

В своей дебютной игре Бронни Джеймс провел 16 минут, за которые набрал 4 очка, 3 подбора, 2 ассиста, 2 перехвата и один блок-шот.

Напомним, что днем ранее ЛеБрон Джеймс вместе с Лейкерс стал победителем дебютного внутрисезонного турнира НБА, а сам "Король" был назван самым ценным игроком.

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