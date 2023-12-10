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"Он толстый, я видел его пузо": журналист раскритиковал Зайона, высмеяв его физическую форму

Годы идут, а Уильямсон не меняется - его больше волнует еда, а не карьера.
Сегодня, 15:00
Зайон Уильямсон / Getty Images
Зайон Уильямсон / Getty Images

Известный американский журналист ESPN Стивен Эй Смит разразился критикой в адрес форварда Нового Орлеана Зайона Уильямсона.

Смита не устраивают нынешние физические кондиции звезды "пеликанов", у которого он заметил пузо во время полуфинального матча внутрисезонного турнира НБА против Лейкерс (89:133).

"Зайон Уильямсон, который моложе ЛеБрона на 15 лет, но на 20 килограммов тяжелее, вышел на линию штрафных бросков. Дамы и господа, я увидел пузо. Пузо! После глубокого вдоха его живот подпрыгнул. Вот такой живот. Что случилось, Зайон?", - цитирует Смита Uproxx.

"Плохо, что тебе надрали задницу, и ты влетел 44 очка в полуфинале. Не сделал ничего, чтобы повести за собой команду. Ничего не сделал, чтобы взять игру в свои руки. Но ты выглядишь так, словно только что съел весь буфет. Не что-то из буфета, я сказал "буфет". Сожрал сам чертов буфет".

"Я не собирался затрагивать эту тему, потому что немного стыдно о таком говорить. Но потом Sports Illustrated и местная газета в Новом Орлеане написали об этом. Так что это открытая информация. Он толстый!".

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Стоит отметить, что летом 2022 года Зайон подписал максимальное пятилетнее продление с Новым Орлеаном на 193 миллиона долларов.

Однако клуб прописал в контракте условие, при котором Уильямсон будет терять часть зарплаты, если его вес превысит 133 килограмма.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Новый Орлеан Пеликанс Зайон Уильямсон Стивен Эй Смит

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