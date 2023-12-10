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Баскетбол

Ирвинг избежал серьезной травмы после падения одноклубника на его ногу

При этом Кайри все же придется пропустить некоторое время, чтобы залечить повреждение.
Сегодня, 11:04
Кайри Ирвинг / Getty Images
Кайри Ирвинг / Getty Images

Звезда Далласа Кайри Ирвинг не смог доиграть победный матч Далласа против Портленда (125:112) в субботу, 9 декабря.

Во второй четверти 31-летний разыгрывающий оказался на паркете в результате фола соперника. Однако в этот же момент на его ногу приземлился его одноклубник Дуайт Пауэлл. Исполнив свои штрафные, Кайри ушел в раздевалку.

Как сообщает ESPN, Ирвинг избежал серьезной травмы. МРТ показала, что звездный защитник Маверикс получил ушиб правой пятки.

Ирвинг вернулся в Даллас, чтобы начать лечение. Он пропустит ближайший выездной матч против Мемфиса. Сроки его возвращения неизвестны.

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Источники сообщили, что Кайри испытывает сильную боль, но вся организация почувствовала облегчение от того, что он не получил серьезной травмы.

Кайри Ирвинг, набирающий в этом сезоне в среднем 23,0 очка и 5,2 передачи за игру, на протяжении всего сезона страдает от болей в правой ноге. По этой причине он пропустил четыре матча.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кайри Ирвинг Даллас Маверикс

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Ирвинг избежал серьезной травмы после падения одноклубника на его ногу
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