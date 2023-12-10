Ирвинг избежал серьезной травмы после падения одноклубника на его ногу

При этом Кайри все же придется пропустить некоторое время, чтобы залечить повреждение.

Звезда Далласа Кайри Ирвинг не смог доиграть победный матч Далласа против Портленда (125:112) в субботу, 9 декабря.

Во второй четверти 31-летний разыгрывающий оказался на паркете в результате фола соперника. Однако в этот же момент на его ногу приземлился его одноклубник Дуайт Пауэлл. Исполнив свои штрафные, Кайри ушел в раздевалку.

Как сообщает ESPN, Ирвинг избежал серьезной травмы. МРТ показала, что звездный защитник Маверикс получил ушиб правой пятки.

Ирвинг вернулся в Даллас, чтобы начать лечение. Он пропустит ближайший выездной матч против Мемфиса. Сроки его возвращения неизвестны.

Читай также: Морант выполнил все условия для возвращения на паркет после дисквалификации

Источники сообщили, что Кайри испытывает сильную боль, но вся организация почувствовала облегчение от того, что он не получил серьезной травмы.

Кайри Ирвинг, набирающий в этом сезоне в среднем 23,0 очка и 5,2 передачи за игру, на протяжении всего сезона страдает от болей в правой ноге. По этой причине он пропустил четыре матча.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!