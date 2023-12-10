Морант выполнил все условия для возвращения на паркет после дисквалификации

Звезда Мемфиса встретится с комиссаром НБА, чтобы обсудить детали допуска баскетболиста к игре.

Комиссар НБА Адам Сильвер заявил, что на предстоящей неделе он планирует провести встречу с защитником Мемфиса Джа Морантом.

Во время этой встречи он планирует обсудить возвращение 24-летнего баскетболиста в игру.

"Да, я внимательно следил за ситуацией и за ним. На самом деле, мы с Джа собираемся встретиться на следующей неделе", - цитирует Сильвера ESPN.

"Но люди в офисе лиги, вместе с Джа, его командой и Ассоциацией игроков, поддерживают регулярный контакт, по сути, еженедельно. Были такие контрольно-пропускные пункты".

"Мы вместе разработали для него программу на последние несколько недель, и, насколько мне известно, он выполнил все, что его просили сделать. Мы рассмотрим программу и убедимся, что были созданы условия для того, чтобы он добился успеха в будущем".

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Напомним, что Морант был дисквалифицирован на 25 игр за повторную демонстрацию оружия в социальных сетях в июне после того, как он в марте был замечен за тем же дейсвтием в ночном клубе Денвера.

Без своей главной звезды Мемфис стартовал не самым удачным образом - Гриззлис занимают 13-е место на Западе, имея баланс побед 6-15. Ожидается, что Джа Морант сможет вернуться 20 декабря в матче против Нового Орлеана.

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