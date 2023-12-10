Лейкерс - победители первого в истории внутрисезонного турнира НБА

"Озерники" в финале обыграли Индиану, а ЛеБрон Джеймс получил еще одну индивидуальную награду.

В ночь на воскресенье, 10 декабря, состоялся финальный матч первого в истории внутрисезонного турнира НБА, в котором сошлись Лейкерс и Индиана.

Пэйсерс пытались навязать борьбу Лос-Анджелесу, но после стартового отрезка 3-5 "пурпурно-золотые" вышли вперед и не отдавали лидерство сопернику вплоть до самой финальной сирены, которая ознаменовала победу ЛАЛ со счетом 123:109.

Первым самым ценным игроком этого турнира был назван лидер "озерников" ЛеБрон Джеймс набравший в финале дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов.

LeBron James is the first-ever NBA In-Season Tournament MVP! pic.twitter.com/VVqIR75EIP — NBA (@NBA) December 10, 2023

Лучшим же игроком всей встречи стал одноклубник Джеймса Энтони Дэвис, набравший 41 очко, 20 подборов и 5 передач.

Напомним, что за победу в турнире каждый игрок, а также тренер Лейкерс Дарвин Хэм, получат по 500 тысяч долларов.

Внутрисезонный турнир НБА

Финал, Лас-Вегас

Лейкерс – Индиана 123:109 (34:29, 31:31, 25:22, 33:27)

Лейкерс: Дэвис (41 + 20 подборов + 4 блок-шота), Джеймс (24 + 11 подборов + 6 потерь), Расселл (13 + 7 передач), Реддиш (9), Принс (6) – старт; Ривз (28), Кристи (2), Вандербилт (0), Худ-Шифино (0), Хэйс (0), Льюис (0), Хачимура (0).

Индиана: Халибертон (20 + 11 передач), Топпин (13), Тернер (10 + 7 подборов), Хилд (8), Б. Браун (4) – старт; Матурин (20), Несмит (15), Джексон (10 + 4 блок-шота), МакКоннелл (8 + 9 передач), Тшибве (1), Вонг (0), Шеппард (0), Уокер (0), Браун (0).

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами всех матчей внутрисезонного турнира НБА.

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