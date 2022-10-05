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Динамо Киев прилетело в Ренн на матч ЛЕ

"Бело-синие" сразятся с местной командой в рамках группового этапа турнира.
Сегодня, 13:23
Динамо / FC Dynamo Kyiv
Динамо / FC Dynamo Kyiv
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Сегодня, 5 октября, киевское Динамо прибыло во французский Ренн на матч Лиги Европы с местной командой.

Как сообщает пресс-служба клуба, в заявку на матч вошло 26 человек.

Вратари: Денис Бойко, Руслан Нещерет, Денис Игнатенко;

Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Никита Бурда, Никита Кравченко, Александр Тимчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзера;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Джастин Лонвейк, Кахим Перрис, Самба Диалло;

Форварды: Владислав Ванат, Артем Беседин, Владислав Кулач.

Матч Динамо - Ренн начнется завтра, 6 октября, в 22:00 по Киеву. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляиция.

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