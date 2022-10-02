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Ренн - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Команды встретятся на групповом этапе Лиги Европы-2022/23. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.
Сегодня, 13:40
Футболисты Динамо / ФК Динамо Киев
Футболисты Динамо / ФК Динамо Киев
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В четверг, 6 октября, киевское Динамо проведет свой третий матч в рамках группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23.

Соперником киевской команды станет французский клуб Ренн. Поединок пройдет в Ренне (Франция) на стадионе Рут де Лорьян. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Ренн– Динамо

Будет доступна в этой новости 6 октября, начиная с 22:00 по Киеву.

Ренн и Динамо попали в группу B, где их соперниками также являются Фенербахче (Турция) и АЕК Ларнака (Кипр). По мнению экспертов, в данной встрече больше шансов на победу у хозяев поля.

В своей истории команды дважды встречались в рамках группового этапа Лиги Европы в сезоне-2018/19. Тогда киевляне не оставили шансов сопернику, дважды победив (3:1 и 2:1).

Читай также: Ренн - Динамо: где смотреть матч Лиги Европы

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы французский клуб имеет на своем счету четыре очка за два туры, а Динамо до сих пор не набрало ни одного очка.

Отметим, что в следующем туре Динамо примет Ренн, а Фенербахче на выезде сыграет с АЕК Ларнака. Игры пройдут 13 октября.

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