Ренн - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
В четверг, 6 октября, киевское Динамо проведет свой третий матч в рамках группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23.
Соперником киевской команды станет французский клуб Ренн. Поединок пройдет в Ренне (Франция) на стадионе Рут де Лорьян. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Онлайн-трансляция матча Ренн– Динамо
Будет доступна в этой новости 6 октября, начиная с 22:00 по Киеву.
Ренн и Динамо попали в группу B, где их соперниками также являются Фенербахче (Турция) и АЕК Ларнака (Кипр). По мнению экспертов, в данной встрече больше шансов на победу у хозяев поля.
В своей истории команды дважды встречались в рамках группового этапа Лиги Европы в сезоне-2018/19. Тогда киевляне не оставили шансов сопернику, дважды победив (3:1 и 2:1).
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В нынешнем розыгрыше Лиги Европы французский клуб имеет на своем счету четыре очка за два туры, а Динамо до сих пор не набрало ни одного очка.
Отметим, что в следующем туре Динамо примет Ренн, а Фенербахче на выезде сыграет с АЕК Ларнака. Игры пройдут 13 октября.