Ренн - Динамо: где смотреть матч Лиги Европы

Кто показывает матч группового этапа Лиги Европы-2022 Ренн - Динамо Киев и где смотреть прямой эфир поединка в Украине? Узнай на ISPORT.

В четверг, 6 октября, киевское Динамо продолжит свои выступления на групповом этапе Лиги Европы сезона-2022/23.

Команда Мирчи Луческу в рамках третьего тура сыграет с представителем Франции - Ренн.

Где смотреть матч Ренн - Динамо?

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Ренн - Динамо, которая начнется 6 октября в 22:00 по киевскому времени.

Кроме того, в Украине этот поединок в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO, официальный транслятор еврокубков.

В своей истории команды играли дважды в рамках группового этапа Лиги Европы в 2018 году. Тогда Динамо дважды обыграло соперника - 3:1 и 2:1.

Напомним, что соперниками Динамо и Ренна в группе B Лиги Европы являются кипрский АЕК Ларнака и турецкий Фенербахче.

Результаты Ренна и Динамо в сезоне

Киевская команда проваливает старт сезона в чемпионате Украины, имея лишь одну победу за три встречи. В Лиге Европы подопечные Мирчи Луческу также не могут порадовать фанатов, ведь проиграли первые две игры.

Французский Ренн уже успел провести девять игр в Лиге 1, за которые набрал 15 очков. Им это позволяет идти в пятерке лучших в турнирной таблице чемпионата. Что касается еврокубковых игр, то тут у Ренна победа над АЕК Ларнакой (2:1) и ничья с Фенербахче (2:2).

Где состоится матч Ренн - Динамо?

Французский клуб примет киевлян на стадионе Рут де Лорьян. Арена была открыта в 1912 году, а вмещает в себя почти 30 тысяч зрителей.