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Пиастри установил рекорд Формулы-1

Пилот Макларен выиграл шесть Гран-при в одном сезоне.
Сегодня, 20:54       Автор: Андрей Безуглый
Оскар Пиастри / Getty Images
Оскар Пиастри / Getty Images

Пилот Макларен Оскар Пиастри установил новый рекорд для австрлийских гонщиков.

Напомним, накануне Пиастри выиграл Гран-при Бельгии, что стало для него шестой победой в текущем сезоне.

Впервые в истории серии австралийский гонщик выиграл шесть Гран-при.

Предыдущий рекорд в пять выигранных Гран-при установили Джек Брэбем в 1960 году и Алан Джонс в 1980-м. Стоит отметить, что оба пилота стали чемпионами мира в тех сезонах.

Ранее также сообщалось, что Расселл близок к новому контракту.

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