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Автоспорт

Расселл приблизился к новому контракту с Мерседес

Пилот получит многолетнее соглашение.
Сегодня, 17:15       Автор: Андрей Безуглый
Джордж Расселл / Getty Images
Джордж Расселл / Getty Images

Джордж Расселл и Мерседес близки к заключению нового контракта, утверждает Daily Mail.

Издание, ссылаясь на свои источники в команде, пишет, что пилот на 90% уже договорился с командой.

Это будет многолетняя сделка на 40 млн долларов в год - та же зарплата, что и получают другие топовые пилоты без трофеев.

Все основные пункты уже согласовали, остались лишь всякие мелочи, по типу количества спонсорских мероприятий.

Напомним, что Макс Ферстаппен останется в Ред Булл.

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