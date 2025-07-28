iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Ферстаппен получил команду на сезон-2026

С большой сенсацией не сложилось.
Сегодня, 11:51       Автор: Антон Федорцив
Макс Ферстаппен / Red Bull Content Pool
Макс Ферстаппен / Red Bull Content Pool

Будущее четырехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена прояснилось. Нидерландский пилот продолжит выступления за конюшню Ред Булл, сообщает De Telegraaf.

Гонщик не сможет расторгнуть контракт с командой. Договор Ферстаппена с Ред Булл действует до конца 2028 года. Однако, он мог бы активировать опцию разрыва соглашения в этом году, если бы на летний перерыв ушел с 4-го места или ниже.

Накануне гонщик финишировал четвёртым в Спа. Как следствие, на паузу Ферстаппен уйдет третьим в общем зачете пилотов (185 очков). В нынешнем сезоне он одержал 2 победы и еще трижды стал вторым.

К слову, австралиец Оскар Пиастри выиграл Гран-при Бельгии с дублем Макларен.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен

Статьи по теме

Формула 1: Кубок конструкторов-2025 Формула 1: Кубок конструкторов-2025
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
Ферстаппен раскритиковал решение отложить гонку Ферстаппен раскритиковал решение отложить гонку
Ферстаппен подытожил спринт-квалификацию Гран-при Бельгии Ферстаппен подытожил спринт-квалификацию Гран-при Бельгии

Видео

Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов
Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская незначительно потеряли
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, а Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: финал женского Евро и продолжение первого тура Второй лиги Украины
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Теннис14:29
Ястремская в Монреале будет противостоять обидчице с Олимпиады
Бокс14:15
"Почти невозможно": Макгиган назвал главный недостаток Дюбуа после реванша с Усиком
Теннис14:14
Костюк встретится с чемпионкой Уимблдона-2023 в Монреале
Европа13:44
Аллегри назвал причину, почему возглавил Милан
Европа13:30
МЮ составит конкуренцию Ньюкаслу за бомбардира Бундеслиги
Киберспорт13:16
NaVi - MOUZ: онлайн-трансляция матча за выход в плей-офф IEM Cologne 2025
НБА12:56
Кроссовки Брайанта с дебюта за Лейкерс продали на аукционе
Бокс12:55
Анбер дал совет Усику и рассказал, как бы прошел бой украинца с Мухаммедом Али и Ленноксом Льюисом
Бокс12:25
"Нужно давить": Паркер рассказал, как победить Усика
Теннис12:15
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, а Сачко остался лучшим среди украинцев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK