Ферстаппен получил команду на сезон-2026

Будущее четырехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена прояснилось. Нидерландский пилот продолжит выступления за конюшню Ред Булл, сообщает De Telegraaf.

Гонщик не сможет расторгнуть контракт с командой. Договор Ферстаппена с Ред Булл действует до конца 2028 года. Однако, он мог бы активировать опцию разрыва соглашения в этом году, если бы на летний перерыв ушел с 4-го места или ниже.

Накануне гонщик финишировал четвёртым в Спа. Как следствие, на паузу Ферстаппен уйдет третьим в общем зачете пилотов (185 очков). В нынешнем сезоне он одержал 2 победы и еще трижды стал вторым.

К слову, австралиец Оскар Пиастри выиграл Гран-при Бельгии с дублем Макларен.

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