Пиастри - победитель гран-при Бельгии, Норрис - 2-ой, Леклер - 3-ий

Пилот Макларен продолжает отрываться от напарника в общем зачете.

В рамках сезона Формулы-1 состоялось гран-при Бельгии на трассе Спа-Франкоршам.

Старт гран-при был отложен из-за дождя, который мог настроить фанатов на очень интересную, неожиданную гонку с большим количеством «сюжетных поворотов».

Несмотря на это, ни турнирных неожиданностей, ни аварий, из-за которых кто-то из гонщиков не смог проехать всю дистанцию, болельщики не дождались.

Победу ожидаемо одержал действующий лидер общего зачета пилот Макларен Оскар Пиастри. За ним финишировал его партнер по команде и соперник в общем зачете Ландо Норрис.

Тройку лидеров замкнул Шарль Леклер, который принес Феррари четвертый подиум подряд на Спа-Франкоршам.

Стоит отметить, что его партнер Льюис Хэмилтон провел прекрасную гонку для себя, отыграв 11 позиций по сравнению со стартом, благодаря чему он завоевал звание гонщика дня.

Также стоит сказать, что самый быстрый круг на трассе проехал вундеркинд и пилот Мерседес Андреа Кими Антонелли.

Формула-1

Спа-Франкоршам, Бельгия

Оскар Пиастри (Макларен) Ландо Норрис (Макларен) Шарль Леклер (Феррари) Макс Ферстаппен (Ред Булл) Джордж Расселл (Мерседес) Александр Албон (Уильямс) Льюис Хэмилтон (Феррари) Адам Лоусон (Виза РБ) Габриэль Бортолето (Заубер) Пьер Гасли (Альпин) Оливер Берман (Хаас) Нико Хюлькенберг (Заубер) Юки Цунода (Ред Булл) Лэнс Стролл (Астон Мартин) Эстебан Окон (Хаас) Андреа Кими Антонелли (Мерседес) Фернандо Алонсо (Астон Мартин) Карлос Сайнц (Уильямс) Фернандо Колапинто (Альпин) Айзак Хаджаар (Виза РБ)

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