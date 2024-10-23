Месси признан лучшим игроком МЛС в октябре

Аргентинский нападающий Интер Майами Лионель Месси признан лучшим игроком МЦС по итогам октября. Об этом пишет пресс-служба лиги.

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Месси забил пять голов и отдал одну результативную передачу в трех матчах в МЛС в этом месяце.

Напомним, за сезон в регулярном чемпионате Месси забил 20 мячей и отдал 16 результативных передач.

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