Интер Майами хочет подписать еще одного чемпиона мира

Интер Майами начал переговоры с Атлетико касательно Родриго де Пауля, пишет Фабрицио Романо.

Американский клуб отметил аргентинского хавбека ключевой целью на лето.

Атлетико не против продать де Пауля, так как клуб не сумел договориться с ним о продлении контракта, который заканчивается следующим летом.

Трансфермаркт оценивает игрока в 25 млн евро, однако ожидается, что сделка удастся заключить за меньшую сумму. Тем более, что сам игрок хотел бы переехать в США.

В противном же случае Интер готов подождать год и подписать де Пауля, когда он станет свободным агентом.

Ранее также сообщалось, что Месси может покинуть Интер Майами.

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