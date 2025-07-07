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Футбол

Интер Майами хочет подписать еще одного чемпиона мира

Родриго де Пауль - ключевая цель американцев.
Сегодня, 22:25       Автор: Андрей Безуглый
Родриго де Пауль / Getty Images
Родриго де Пауль / Getty Images

Интер Майами начал переговоры с Атлетико касательно Родриго де Пауля, пишет Фабрицио Романо.

Американский клуб отметил аргентинского хавбека ключевой целью на лето.

Атлетико не против продать де Пауля, так как клуб не сумел договориться с ним о продлении контракта, который заканчивается следующим летом.

Трансфермаркт оценивает игрока в 25 млн евро, однако ожидается, что сделка удастся заключить за меньшую сумму. Тем более, что сам игрок хотел бы переехать в США.

В противном же случае Интер готов подождать год и подписать де Пауля, когда он станет свободным агентом.

Ранее также сообщалось, что Месси может покинуть Интер Майами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Родриго Де Пауль

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