Саудовский клуб начал переговоры с Месси

Аль-Ахли хочет подписать форварда сборной Аргентины и Интера Майами Лионеля Месси.

Как сообщает L’Équipe, клуб из Саудовской Аравии начал переговоры с американским клубом.

38-летний футболист не хочет покидать Интер Майами, однако руководство Аль-Ахли готово на все ради трансфера.

Месси выступает за Интер Майами с лета 2023 года. В текущем сезоне на его счету 13 голов и 6 ассистов в 18 матчах за американский клуб во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что саудовский клуб близок к завершению сделки по переходу звезды Милана.

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