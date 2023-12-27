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Футбол

Атлетико отказал Ювентусу в трансфере одного из своих лидеров

Испанцы не могут потерять важного полузащитника, которого "старая синьора" намеревалась вернуть в Италию.
Сегодня, 09:53
Антуан Гризманн и Родриго Де Пауль / Getty Images
Антуан Гризманн и Родриго Де Пауль / Getty Images

Ювентус желал приобрести хавбека Атлетико Родриго Де Пауля, но получил отказ, сообщает Atletico Universe со ссылкой на Mundo Deportivo.

Итальянцы обратились к мадридскому клубу, чтобы узнать о возможности купить 29-летнего аргентинца во время зимнего трансферного окна. В ответ итальянцы услышали категорическое "нет".

"Матрасники" очень довольны выступлениями Де Пауля и не могут себе позволить потерять полузащитника, которых у клуба очень мало.

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Напомним, что Де Пауль уже выступал в Италии. Летом 2021 года Атлетико приобрел его у Удинезе за 35 миллионов евро. С того момента Родриго провел за "кольчонерос" 105 матчей, в которых отметился 5 голами и 12 результативными передачами.

Ранее стало известно, что Атлетико вряд ли сможет рассчитывать на приобретения во время январского трансферного окна из-за финансовых проблем клуба.

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