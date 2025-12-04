iSport.ua
Автоспорт

Хаас получил нового титульного спонсора

Тойота расширила свое сотрудничество с коллективом.
Сегодня, 13:58       Автор: Андрей Безуглый
Хаас объявил, что расширяет свое сотрудничество с Тойота.

Напомним, что американская команда и японская компания стали партнерами в октябре 2024 года.

Спустя год сотрудничества стороны решили сделать новый шаг - гоночное подразделение компании Toyota Gazoo Racing (TGR) станет титульными спонсором Хаас.

Также коллектив получит новое официальное название TGR Haas F1 Team. 

Напомним, что предыдущим титульным спонсором Хаас был MoneyGram.

Ранее также Нико Хюлькенберг показал шлем для последней гонки сезона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хаас

