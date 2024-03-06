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Бавария отказалась от подписания одноклубника Трубина

Антониу Силва обошелся бы мюнхенцам слишком дорого.
Сегодня, 21:30
Антониу Силва / Getty Images
Антониу Силва / Getty Images

Бавария не готова летом приобрести португальского таланта Антониу Силву.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, мюнхенцы отказались от подписания центрбека Бенфики из-за его слишком высокой цены.

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Отмечается, что "красные" впечатлены прогрессом 20-летнего футболиста, но, не хотят платить за него 100 млн евро, которые прописаны в его контракте в качестве суммы отступных.

По информации Плеттенберга, "орлы" не готовы отпускать Силву дешевле его клаусулы на данный момент, но, в будущем он может подешеветь на 20-30 млн евро.

Стоит сказать, что в текущем сезоне у Антонио 37 матчей во всех турнирах, где он забил 2 мяча.

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