Жирона хочет усилиться игроком Ливерпуля

Тьяго Алькантара может поиграть с Виктором Цыганковым и Артемом Довбиком.

Каталонская Жирона нашла вариант усиления глубины состава на рынке свободных агентов.

Как сообщает издание Relevo, коллектив Мичела планирует подписать под Лигу Чемпионов опытного испанского полузащитника Тьяго Алькантару, который летом покинет Ливерпуль после завершения контракта.

Алькантара готов к возвращению в Каталонию, где провел детство и начал профессиональную карьеру. Его жена также хочет вернуться туда, но, при этом преградой трансфера может стать большая зарплата Тьяго, которую ему придется снизить, чтобы перейти в Жирону.

В любом случае, если испанец станет игроком «красно-белых», то он должен играть центральную роль, а в способности футболиста это делать в клубе пока сомневаются, учитывая его историю травм. В текущем сезоне 33-летний хавбек из-за повреждения провел лишь 5 минут на поле.

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