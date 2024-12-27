Одноклубник Трубина выбрал неожиданный вариант продолжения карьеры

Защитник Бенфики Антониу Силва определился со своим следующим клубом.

Об этом в интеррью рассказал агент игрока Жорже Мендеш для Sky Sport Italia.

Напомним, что молодой португалец уже не первый год желанная цель для всех европейских грандов. А оттого выбор клуба Антониу несколько удивляет.

"Ювентус хочет Антониу Силву, а Антониу Силва хочет подписать контракт с Ювентусом. Последнее слово за Бенфикой, им придется принять решение, поэтому нужно немного терпения. Посмотрим, что произойдет. Безусловно, Антонио Силва хотел бы перейти в Юве.

Когда это произойдет? Рынок все еще закрыт, посмотрим... Он очень важный игрок, у него великолепные качества, и за ним следят самые важные клубы мира", - рассказал Мендеш.

Ранее также сообщалось, что Реал нацелился на одноклубника Ильи Забарного.

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