Одноклубник Трубина выбрал неожиданный вариант продолжения карьеры
Защитник Бенфики Антониу Силва определился со своим следующим клубом.
Об этом в интеррью рассказал агент игрока Жорже Мендеш для Sky Sport Italia.
Напомним, что молодой португалец уже не первый год желанная цель для всех европейских грандов. А оттого выбор клуба Антониу несколько удивляет.
"Ювентус хочет Антониу Силву, а Антониу Силва хочет подписать контракт с Ювентусом. Последнее слово за Бенфикой, им придется принять решение, поэтому нужно немного терпения. Посмотрим, что произойдет. Безусловно, Антонио Силва хотел бы перейти в Юве.
Когда это произойдет? Рынок все еще закрыт, посмотрим... Он очень важный игрок, у него великолепные качества, и за ним следят самые важные клубы мира", - рассказал Мендеш.
Ранее также сообщалось, что Реал нацелился на одноклубника Ильи Забарного.
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