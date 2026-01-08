iSport.ua
Ла Лига планирует перенести Суперкубок Испании в другую страну

Это будет вынужденная мера.
Сегодня, 20:05       Автор: Андрей Безуглый
Ла Лига намерена внести существенные изменения в Суперкубок Испании, пишет Marca.

Напомним, что сейчас минитурнир проходит в начале января в Саудовской Аравии.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) и клубы, участвующие в турнире, провели встречу касательно грядущих изменений.

В первую очередь, турнир хотят перенести на февраль, что поддерживают все стороны. Так как сейчас Суперкубок частично попадает на рождественские праздники.

А во-вторых, и это уже вынужденная мера, турнир сменит и локация, так как в феврале в Саудовской Аравии проходит Кубок Азии. Потому сейчас Ла Лига планирует перенести турнир в Катар.

Ранее также Барселона разгромила Атлетик в полуфинале Суперкубка Испании.

