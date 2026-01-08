Ла Лига планирует перенести Суперкубок Испании в другую страну
Ла Лига намерена внести существенные изменения в Суперкубок Испании, пишет Marca.
Напомним, что сейчас минитурнир проходит в начале января в Саудовской Аравии.
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) и клубы, участвующие в турнире, провели встречу касательно грядущих изменений.
В первую очередь, турнир хотят перенести на февраль, что поддерживают все стороны. Так как сейчас Суперкубок частично попадает на рождественские праздники.
А во-вторых, и это уже вынужденная мера, турнир сменит и локация, так как в феврале в Саудовской Аравии проходит Кубок Азии. Потому сейчас Ла Лига планирует перенести турнир в Катар.
Ранее также Барселона разгромила Атлетик в полуфинале Суперкубка Испании.
