Защитник Ромы упал на газон, схватившись за сердце

Во время матча Рома - Удинезе произошел ужасный эпизод.

На 71-й минуте защитник "волков" Эван Ндика неожиданно лег на газон, схватившись за сердце.

Главный арбитр Лука Пайретто сразу же остановил игру, чтобы футболисту сборной Код-Д'Ивуара оказали срочную медицинскую помощь.

Ндику унесли на носилках в подтрибунное помещение. Покидая поле игрок был в сознании и даже поднял вверх большой палец.

Главный тренер Ромы Даниэле Де Росси сначала ушел в раздевалку, а вернувшись долго совещался с игроками, тренерским штабом Удинезе и рефери. По итогу было решено не продолжать матч.

На текущий момент о состоянии Эвана Ндики ничего не известно, игрока отправили на срочный медосмотр.

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