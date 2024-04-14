Защитник Ромы упал на газон, схватившись за сердце
Во время матча Рома - Удинезе произошел ужасный эпизод.
На 71-й минуте защитник "волков" Эван Ндика неожиданно лег на газон, схватившись за сердце.
Главный арбитр Лука Пайретто сразу же остановил игру, чтобы футболисту сборной Код-Д'Ивуара оказали срочную медицинскую помощь.
Ндику унесли на носилках в подтрибунное помещение. Покидая поле игрок был в сознании и даже поднял вверх большой палец.
Главный тренер Ромы Даниэле Де Росси сначала ушел в раздевалку, а вернувшись долго совещался с игроками, тренерским штабом Удинезе и рефери. По итогу было решено не продолжать матч.
На текущий момент о состоянии Эвана Ндики ничего не известно, игрока отправили на срочный медосмотр.
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