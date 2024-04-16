Названы сроки возвращения на поле игрока Ромы, у которого возникли проблемы с сердцем

Стали известны новые детали состояния здоровья защитника Ромы Эвана Ндики, у которого прямо на поле возникли проблемы с сердцем, из-за чего матч 32-го тура Серии А с Удинезе не был доигран.

24-летний футболист уже был выписан из больницы после госпитализации. Кардиологические обследования не выявили у ивуарийского защитника сердечных патологий, и его карьере ничего не угрожает.

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Ндике предстоит пройти еще дальнейшие углубленные тесты. В случае отсутствия каких-либо осложнений ожидается, что он сможет вернуться на поле через три-четыре недели, сообщает TUTTOmercatoWEB со ссылкой на Corriere dello Sport.

Отметим, что в нынешнем сезоне Ндика провел за Рому во всех турнирах 28 матчей, отличившись двумя результативными передачами.

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