iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Названы сроки возвращения на поле игрока Ромы, у которого возникли проблемы с сердцем

Обследования не выявили у футболиста кардиологических патологий.
Сегодня, 20:45
Эван Ндика / Getty Images
Эван Ндика / Getty Images

Стали известны новые детали состояния здоровья защитника Ромы Эвана Ндики, у которого прямо на поле возникли проблемы с сердцем, из-за чего матч 32-го тура Серии А с Удинезе не был доигран.

24-летний футболист уже был выписан из больницы после госпитализации. Кардиологические обследования не выявили у ивуарийского защитника сердечных патологий, и его карьере ничего не угрожает.

Читай также: Рома обнародовала информацию о состоянии игрока, у которого возникли проблемы с сердцем на поле

Ндике предстоит пройти еще дальнейшие углубленные тесты. В случае отсутствия каких-либо осложнений ожидается, что он сможет вернуться на поле через три-четыре недели, сообщает TUTTOmercatoWEB со ссылкой на Corriere dello Sport.

Отметим, что в нынешнем сезоне Ндика провел за Рому во всех турнирах 28 матчей, отличившись двумя результативными передачами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома чемпионат Италии Серия А Эван Ндика

Статьи по теме

Рома обнародовала информацию о состоянии игрока, у которого возникли проблемы с сердцем на поле Рома обнародовала информацию о состоянии игрока, у которого возникли проблемы с сердцем на поле
Боруссия Д - Атлетико: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 16.04.2024 Боруссия Д - Атлетико: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 16.04.2024
Барселона - ПСЖ: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 16.04.2024 Барселона - ПСЖ: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 16.04.2024
Артета - о критике Зинченко: Я люблю Алекса, он много дал нашей команде Артета - о критике Зинченко: Я люблю Алекса, он много дал нашей команде
Помочь журналистам

Видео

Гол Довбика и дубль Гризмана: видео голов и обзор матча Атлетико - Жирона
Гол Довбика и дубль Гризмана: видео голов и обзор матча Атлетико - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина первая ракетка Украины, Байндль и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов22:00
Боруссия Д - Атлетико: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 16.04.2024
Лига Чемпионов21:58
Барселона - ПСЖ: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 16.04.2024
Европа21:55
Артета - о критике Зинченко: Я люблю Алекса, он много дал нашей команде
Европа21:34
Футболист украинского происхождения завоевал трофей вместе с составом Ман Юнайтед U-18
Бокс21:18
"Прощание с титулом WBC": Промоутер Усика подколол Фьюри за недавнюю пресс-конференцию
Европа20:59
Один из лидеров Ман Сити высказался о задачах на сезон
Европа20:48
Судаков: Мудрик имеет все качества, чтобы в конце концов стать обладателем Золотого мяча
Европа20:45
Названы сроки возвращения на поле игрока Ромы, у которого возникли проблемы с сердцем
Европа20:03
Судаков назвал своего кумира среди действующих футболистов
Бокс19:58
Промоутер Усика отреагировал на слухи о возможном отказе от реванша с Фьюри в пользу Джошуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK