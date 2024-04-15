Рома обнародовала информацию о состоянии игрока, у которого возникли проблемы с сердцем на поле

Команда навестила футболиста в больнице после остановленного матча Серии А с Удинезе.

Рома поделилась деталями состояния защитника Эвана Ндики после того, как у него возникли проблемы со здоровьем во время матча 32-го тура Серии А с Удинезе.

Накануне ивуарийцу стало плохо прямо на поле. На 71-й минуте поединка футболист схватился за сердце и опустился на газон. Игроку оказали экстренную медицинскую помощь, после чего госпитализировали.

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В итоге было принято решение матч не продолжать, а римская команда вскоре навестила Ндику в больнице.

Как сообщает пресс-служба Ромы, состояние здоровья игрока улучшилось и он пребывает в хорошем настроении.

Пока футболист останется в больнице под присмотром врачей для дальнейших обследований.

La squadra ha fatto visita a Ndicka in ospedale.



Evan si sente meglio ed è di buon umore. Resterà in osservazione per accertamenti in ospedale.



Forza Evan! 💪#ASRoma pic.twitter.com/M2PfNeqOoq — AS Roma (@OfficialASRoma) April 14, 2024

Отметим, что в нынешнем сезоне Ндика провел за Рому во всех турнирах 28 матчей, отличившись двумя результативными передачами.

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