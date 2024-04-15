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Рома обнародовала информацию о состоянии игрока, у которого возникли проблемы с сердцем на поле

Команда навестила футболиста в больнице после остановленного матча Серии А с Удинезе.
Сегодня, 11:41
Эван Ндика / Getty Images
Эван Ндика / Getty Images

Рома поделилась деталями состояния защитника Эвана Ндики после того, как у него возникли проблемы со здоровьем во время матча 32-го тура Серии А с Удинезе.

Накануне ивуарийцу стало плохо прямо на поле. На 71-й минуте поединка футболист схватился за сердце и опустился на газон. Игроку оказали экстренную медицинскую помощь, после чего госпитализировали.

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В итоге было принято решение матч не продолжать, а римская команда вскоре навестила Ндику в больнице.

Как сообщает пресс-служба Ромы, состояние здоровья игрока улучшилось и он пребывает в хорошем настроении.

Пока футболист останется в больнице под присмотром врачей для дальнейших обследований.

Отметим, что в нынешнем сезоне Ндика провел за Рому во всех турнирах 28 матчей, отличившись двумя результативными передачами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома чемпионат Италии Серия А Эван Ндика

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