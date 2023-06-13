Рома согласовала личный контракт с игроком Айнтрахта

Защитник Айнтрахта Эван Ндика все же согласовал личный контракт с Ромой, пишет Фабрицио Романо.

Ивуарийский защитник, на которого претендовали Милан, Арсенал и Барселона, в ближайшиее время отправится в Рим, чтобы пройти медосмотр и завершить свой переход в Рому.

К тому же римского клубу не придется платить за этот переход, ведь защитник присоединится к ним в качестве свободного агента. Ндика готов подписать с Ромой пятилетний контракт.

Эван - воспитанник Осера, в 2018 году перебрался в Айнтрахт за 5.5 млн евро, проведя за "орлов" 183 матча. Трансфермакрт оценивает защитника в 32 млн евро.

Ранее римский клуб уже усилился алжирским хавбеком.