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Рома согласовала личный контракт с игроком Айнтрахта

Эван Ндика в ближайшее время станет игроком римского клуба.
Сегодня, 15:55
Эван Ндика / Getty Images
Эван Ндика / Getty Images

Защитник Айнтрахта Эван Ндика все же согласовал личный контракт с Ромой, пишет Фабрицио Романо.

Ивуарийский защитник, на которого претендовали Милан, Арсенал и Барселона, в ближайшиее время отправится в Рим, чтобы пройти медосмотр и завершить свой переход в Рому.

К тому же римского клубу не придется платить за этот переход, ведь защитник присоединится к ним в качестве свободного агента. Ндика готов подписать с Ромой пятилетний контракт.

Эван - воспитанник Осера, в 2018 году перебрался в Айнтрахт за 5.5 млн евро, проведя за "орлов" 183 матча. Трансфермакрт оценивает защитника в 32 млн евро.

Ранее римский клуб уже усилился алжирским хавбеком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Эван Ндика

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