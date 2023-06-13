Рома согласовала личный контракт с игроком Айнтрахта
Эван Ндика в ближайшее время станет игроком римского клуба.
Защитник Айнтрахта Эван Ндика все же согласовал личный контракт с Ромой, пишет Фабрицио Романо.
Ивуарийский защитник, на которого претендовали Милан, Арсенал и Барселона, в ближайшиее время отправится в Рим, чтобы пройти медосмотр и завершить свой переход в Рому.
К тому же римского клубу не придется платить за этот переход, ведь защитник присоединится к ним в качестве свободного агента. Ндика готов подписать с Ромой пятилетний контракт.
Эван - воспитанник Осера, в 2018 году перебрался в Айнтрахт за 5.5 млн евро, проведя за "орлов" 183 матча. Трансфермакрт оценивает защитника в 32 млн евро.
Ранее римский клуб уже усилился алжирским хавбеком.