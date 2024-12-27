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Два игрока из УПЛ вошли в топ-20 лучших атакующих правых защитников возрастом до 21 года

Илья Крупский и Винисиус Тобиас попали в хорошую компанию.
Сегодня, 20:15
Винисиус Тобиас / Getty Images
Винисиус Тобиас / Getty Images

Футболист Ворсклы Илья Крупский и легионер Шахтера Винисиус Тобиас попали в престижный список по версии СIES.

Крупский стал десятым лучшим атакующим правым защитником в возрасте до 21 года. Тобиас занял 20 позицию в этом рейтинге.

Тройку составили два представителя португальской лиги, а именно: Мартим Фернандеш из Порту и Джеовани Кенда из Спортинга, а также Агустин Хиай из Палмейраса.

Напомним, ранее сообщалось, что легионер Шахтера посетил матч французского клуба , с которым его связывают.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Винисиус Тобиас

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