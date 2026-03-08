Радь выборол вторую медаль на Паралимпиаде-2026

На Паралимпиаде состоялась индивидуальная гонка среди мужчин (класс сидя).

Украину представляли Тарас Радь, Александр Алексик, Василий Кравчук, Григорий Шимко и Павел Баль.

Радь допустил один промах на второй стрельбе, из-за которого он пропустил вперед китайских спортсменов. Однако все равно финишировал в тройке лидеров, выборов бронзовую медаль.

Отметим, что накануне Радь также участвовал в спринтерской гонке, где взял золото.

Также в топ-10 финишировали Александр Алексик и Василий Кравчук, а Григорий Шимко стал 11-м. Павел Баль с шестью промахами стал 15-м.

Паралимпиада-2026. Индивидуальная гонка, мужчины (класс сидя)

Лю Цзисюй (Китай, 0+0+0+0) 34:38.1 Мао Чжунву (Китай, 0+0+1+0) +28.4 Тарас Радь (Украина, 0+1+0+0) +1:19.0

...

9. Александр Алексик (Украина, 0+0+1+1) +3:45.5

10. Василий Кравчук (Украина, 2+1+0+1) +4:00.1

11. Григорий Шимко (Украина, 0+1+2+0) +4:26.2

15. Павел Баль (Украина, 2+2+2+0) +7:16.8

