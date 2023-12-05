Обладатель Золотого мяча может возглавить клуб из Турции
Легендарный итальянский центрбэк Фабио Каннаваро может вернуться к тренерской деятельности.
Как сообщает издание Sky Sport Italia, 50-летний специалист может возглавить турецкую Адану Демирспор.
Между руководством клуба и Каннаваро ведутся переговоры, но, каких-то договоренностей пока не достигнуто.
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Отметим, что если Фабио возглавит команду, то он заменит на посту тренера другого легендарного экс-футболиста Патрика Клюйверта.
Нидерландец стал рулевым Аданы перед началом этого сезона и проработал всего на протяжении 20 игр. Во главе с ним клуб добыл 8 побед, 6 раз сыграл вничью и 6 раз проиграл.
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