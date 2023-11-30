Французский клуб уволил с поста главного тренера чемпиона мира по футболу

Фабио Гроссо не проработал в Лионе и трех месяцев.

Французский Лион принял решение уволить второго тренера за сезон.

Как сообщает пресс-служба "львов", своей должности в клубе лишился итальянец Фабио Гроссо, который стал главным лишь чуть более двух месяцев назад.

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С 46-летним специалистом во главе команда выиграла в одном матче из 7. Лион находится на 18 месте в турнирной таблице чемпионата Франции.

Отметим, что в статусе футболиста Гроссо становился чемпионом мира в 2006 году, а в качестве тренера также успел поработать в Фрозиноне, Вероне и молодежной команде Ювентуса.

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