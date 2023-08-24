Тренерские отставки сезона-2023/24

ISPORT рассказывает о всех наставниках, которые были уволены или решили самостоятельно покинуть свой пост по ходу сезона-2023/24.

В нынешнее время главным тренером быть сложно. Сейчас у наставников не будет много времени для того, чтобы завоевать признание руководства клуба и болельщиков - в случае неудачных результатов он будет уволен.

В прошлом сезоне АПЛ установила новый рекорд по количеству отставок - полтора десятка тренеров лишились работы по ходу кампании-2022/23.

Не факт, что в этом году будет то же самое, но начало уже было положено (спасибо Вулверхэмптону). К тому же, к англичанам в этом вопросе присоединилась и Украинская Премьер-лига.

В связи с такими быстрыми отставками, ISPORT решил сделать перечень всех тренерских отставок за сезон-2023/24, который будет пополняться каждым увольнением в ТОП-5 лигах Европы и УПЛ.

УПЛ

20 августа 2023 года - после поражения от Оболони (1:2) Александр Кучер принял решение подать в отставку с поста главного тренера Днепра-1.

- после поражения от Оболони (1:2) Александр Кучер принял решение подать в отставку с поста главного тренера Днепра-1. 23 августа 2023 года - поражение от Виктории (0:1) в рамках четвертого предварительного этапа кубка Украины стало последней каплей для руководства ЛНЗ, которое уволило Александра Ковпака.

АПЛ

8 августа 2023 года - за несколько дней до старта чемпионата не выдержали нервы у Хулена Лопетеги. Испанец договорился с руководством Вулверхэмптона о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

Ла Лига

не было отставок

Серия А

не было отставок

Бундеслига

не было отставок

Лига 1

не было отставок

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