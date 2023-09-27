Легенда Интера, сыгравшая в матче Game4Ukraine, прилетит в Москву на футбол

Бывший нападающий Барселоны и Интера Самуэль Это’О прилетит в Москву на товарищеский матч между сборными россии и Камеруном.

"Самюэль Это'О посетит товарищеский матч нашей команды в Москве. Господин президент будет рад вернуться в россию и посмотреть на победу сборной Камеруна, ведь они выиграют, не правда ли, ха-ха? Мы хорошо знаем наших футболистов и полностью уверены в их силах", – заявил генеральный секретарь Федерации Футбола Камеруна Блез Джунан в интервью sport24.

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Товарищеский матч между сборными россии и Камеруна должен состояться в Москве 12 октября.

Напомним, в августе Это'О принимал участие в благотворительном матче Game4Ukraine.

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