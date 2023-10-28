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Пирло вскоре может быть уволен из клуба второго итальянского дивизиона

У Сампдории под руководством итальянца всего 2 победы в 11 матчах.
Сегодня, 18:27
Андреа Пирло / Getty Images
Андреа Пирло / Getty Images

Андреа Пирло может лишиться поста главного тренера Сампдории.

Как сообщает издание Calciomercato, руководство генуэзцев рассматривает возможность увольнения итальянца после поражения Зюдтиролю.

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Клуб, вылетевший из Серии А в минувшем сезоне, пока проваливается в своих намерениях сразу вернуться в элитный дивизион. В 11 матчах у Сампдории 2 победы, 3 ничьи и 6 поражений.

Отмечается, что вместо Пирло, который возглавил клуб перед началом текущей кампании, в клуб может придти Марко Джампало, уже тренировавший его в период с 2016 по 2019 года и в 2022 году.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сампдория Андреа Пирло

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