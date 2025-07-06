У французской команды украли велосипеды накануне старта второго этапа Тур де Франс

Французская команда Cofidis сообщила, что стала жертвой кражи.

В ночь накануне второго этапа Тур де Франс неизвестные взломали грузовик с велосипедами и угнали 11 единиц транаспорта.

Общий финансовый ущерб команда оценила в 143 тысячи евро - по 13 тысяч евро за каждый велосипед.

Тем не менее гонщики Cofidis смогли взять участие во втором этапе, так как у каждого спортсмена подготовлены сразу три велосипеда. При этом лучший результат команды показал Эммануэль Бухманн, занявший 14-е место.

Напомним, что победителем стартового тура стал Яспер Филипсен.

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