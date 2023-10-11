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Матч с Северной Македонией обслужит арбитр, при котором украинцы еще ни разу не побеждали

На матч квалификации Евро-2024 назначен словенец Славко Винчич.
Сегодня, 14:41
Славко Винчич / Getty Images
Славко Винчич / Getty Images

Сборная Украины в ближайшем матче квалификации Евро-2024 встретится с национальной командой Северной Македонии.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, на это поединок была назначена бригада арбитров из Словении во главе с 43-летним Славко Винчичем.

Ассистентами рефери будут Томаш Кланчник и Андраж Ковачич, а резервным судьей - Давид Шмайц.

Винчич несколько раз пересекался с представителями Украины, и во всех семи случаях украинские сборные и клубы не побеждали.

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В сентябре 2021 года словенец работал на матче квалификации ЧМ-2022 Украина - Франция, который завершился вничью 1:1, а в мае 2013 года украинская юношеская сборная U-17 при его судействе уступила Италии со счетом 1:2 на групповом этапе Евро-2013.

В 2015 году Винчич обслуживал выездной матч Динамо в 1/16 финала Лиги Европы против Генгама (1:2), а также в 2019 году гостевой поединок киевлян в 1/8 финала того же турнира с Челси (0:3).

На матчах Шахтера Винчич работал трижды: домашнее поражение от Сельты (0:2) в 1/16 финала Лиги Европы в 2017 году, а также выездные ничьи с Манчестер Сити (1:1) в 2019 году и миланским Интером (0:0) в 2020 году на групповых этапах Лиги чемпионов.

Напомним, что номинально домашний для Украины матч седьмого тура квалификации Евро-2024 с Северной Македонией состоится в субботу, 14 октября, в Праге на стадионе Фортуна Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Северная Македония.

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