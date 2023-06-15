Северная Македония - Украина: смотреть онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024 16.06.2023

В пятницу, 16 июня, сборная Украины проведет поединок с Северной Македонией в рамках третьего тура отборочного этапа на чемпионат Европы-2024.

Для команд это станет второе противостояние в квалификации, ведь по одной игре пропускали.

Поединок состоится в Скопье (Северная Македония) на Toše Proeski Arena. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.

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Смотреть онлайн-трансляцию матча Северная Македония - Украина

Трансляция поединка между Северной Македонией и Украиной будет доступна в этой новости 16 июня и начать смотреть ее онлайн можно с 21:45 по Киеву.

Официальным телетранслятором матча является платформа Megogo.

Также онлайн-трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспільне и сайте Суспільне Спорт.

В своей истории сборные встречались между собой пять раз. На счету Украины три победы, у Северной Македонии - одна и раз победитель не был выявлен.

Напомним, что 19 июня сборная Украины проведет поединок против Мальты в рамках квалификации на Евро-2024.